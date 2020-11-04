Высокое давление может спровоцировать возникновение инсульта

Люди с аномально высоким давлением во время сна входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Люди с аномально высоким давлением во время сна входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Японские ученые выяснили, чем опасно аномально высокое давление во время сна. Специалисты проводили исследование в течение восьми лет, в нем участвовали более шести тысяч человек.

Участникам исследования измеряли уровень давления утром, во время бодрствования и ночью во время сна портативным монитором. Все испытуемые имели как минимум один фактор риска заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые принимали препараты для понижения давления. В период эксперимента ученые зарегистрировали 306 заболеваний сердца и 119 инсультов.