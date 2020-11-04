21:16 4 Ноября 2020Политика
Голоса на выборах в Висконсине могут пересчитать из-за маленького разрыва
Разрыв в голосах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет менее 1%, что позволяет требовать перерасчет в штате Висконсин.
Разрыв в голосах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет менее 1%, что позволяет требовать перерасчет в штате Висконсин.
Такой разрыв между кандидатами наблюдается после подсчета 95% бюллетеней. У Байдена 49,6% против 49% у Трампа. Голоса также предстоит проверить.
В предвыборном штабе Трампа уже заявили, что будут требовать перерасчета в Висконсине. Ранее сообщалось, что Байден набрал наибольшее количество голосов в истории выборов в США. CNBC сообщал, что демократу удалось побить рекорд экс-президента США Барака Обамы.