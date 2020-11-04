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21:16   4 Ноября 2020
Политика

Голоса на выборах в Висконсине могут пересчитать из-за маленького разрыва

Голоса на выборах в Висконсине могут пересчитать из-за маленького разрыва

Разрыв в голосах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет менее 1%, что позволяет требовать перерасчет в штате Висконсин.

Такой разрыв между кандидатами наблюдается после подсчета 95% бюллетеней. У Байдена 49,6% против 49% у Трампа. Голоса также предстоит проверить.

В предвыборном штабе Трампа уже заявили, что будут требовать перерасчета в Висконсине. Ранее сообщалось, что Байден набрал наибольшее количество голосов в истории выборов в США. CNBC сообщал, что демократу удалось побить рекорд экс-президента США Барака Обамы.  

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