Голоса на выборах в Висконсине могут пересчитать из-за маленького разрыва

Разрыв в голосах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет менее 1%, что позволяет требовать перерасчет в штате Висконсин.

Разрыв в голосах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет менее 1%, что позволяет требовать перерасчет в штате Висконсин.

Такой разрыв между кандидатами наблюдается после подсчета 95% бюллетеней. У Байдена 49,6% против 49% у Трампа. Голоса также предстоит проверить.

В предвыборном штабе Трампа уже заявили, что будут требовать перерасчета в Висконсине. Ранее сообщалось, что Байден набрал наибольшее количество голосов в истории выборов в США. CNBC сообщал, что демократу удалось побить рекорд экс-президента США Барака Обамы.