Канье Уэст намекнул, что может участвовать в следующих выборах США

Американский рэпер Канье Уэст намекнул, что может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.

Американский рэпер Канье Уэст намекнул, что может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.

Музыкант оставил интригующее послание в Twitter. Он написал в соцсеть "Kanye 2024″. Дата совпадает с годом новых выборов в Америке. Предыдущая кампания рэпера сопровождалась надписью "Kanye 2020".

Канье Уэст уже регистрировался в кандидаты на президентские выборы в этом году. Он предлагал рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Накануне Канье Уэст проголосовал сам за себя.

Ранее "Царьград" рассказывал, какие махинации могут осуществляться во время президентских выборов.