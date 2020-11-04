Команда Трампа потребовала пересчета голосов в Висконсине

Представители штаба действующего президента США Дональда Трампа потребовали пересчитать голоса избирателей в ключевом для победы штате Висконсин.

Представители штаба действующего президента США Дональда Трампа потребовали пересчитать голоса избирателей в ключевом для победы штате Висконсин.

Как заявили в команде Трампа, выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьезные сомнения в достоверности итогов выборов. Также сторонники нынешнего главы Белого дома назвали соцопросы в преддверии голосования в этом штате тактикой подавления воли избирателей.

Ранее менеджер штаба кандидата на пост президента Соединённых Штатов от демократов Джо Байдена Джен Диллон заявила о его победе в штате Висконсин.