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21:00   4 Ноября 2020
Политика

Команда Трампа потребовала пересчета голосов в Висконсине

Команда Трампа потребовала пересчета голосов в Висконсине

Представители штаба действующего президента США Дональда Трампа потребовали пересчитать голоса избирателей в ключевом для победы штате Висконсин.

Как заявили в команде Трампа, выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьезные сомнения в достоверности итогов выборов. Также сторонники нынешнего главы Белого дома назвали соцопросы в преддверии голосования в этом штате тактикой подавления воли избирателей.

Ранее менеджер штаба кандидата на пост президента Соединённых Штатов от демократов Джо Байдена Джен Диллон заявила о его победе в штате Висконсин.

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#сша #выборы #трамп

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