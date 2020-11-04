21:00 4 Ноября 2020Политика
Команда Трампа потребовала пересчета голосов в Висконсине
Представители штаба действующего президента США Дональда Трампа потребовали пересчитать голоса избирателей в ключевом для победы штате Висконсин.
Представители штаба действующего президента США Дональда Трампа потребовали пересчитать голоса избирателей в ключевом для победы штате Висконсин.
Как заявили в команде Трампа, выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьезные сомнения в достоверности итогов выборов. Также сторонники нынешнего главы Белого дома назвали соцопросы в преддверии голосования в этом штате тактикой подавления воли избирателей.
Ранее менеджер штаба кандидата на пост президента Соединённых Штатов от демократов Джо Байдена Джен Диллон заявила о его победе в штате Висконсин.