20:57 4 Ноября 2020Политика
Глава ФЗНЦ Малькевич назвал отличие Трампа и Байдена для России
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич высказал свое мнение о президентской гонке в США в эфире НТВ.
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич высказал свое мнение о президентской гонке в США в эфире НТВ.
Действующий президент США Дональд Трамп представляет консерваторов и патриотов страны, отметил Малькевич. По его словам, глава Белого дома защищает традиционные американские ценности, передает ФАН.
Кандидата из Демократической партии Джо Байдена поддерживают либералы, сказал глава ФЗНЦ. В частности, речь идет о российской оппозиции, которая связывает с оппонентом Трампа свои надежды и рассчитывает на новый поток грантов для осуществления внешней установки по демократизации РФ, добавил он.