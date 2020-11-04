Глава ФЗНЦ Малькевич назвал отличие Трампа и Байдена для России

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич высказал свое мнение о президентской гонке в США в эфире НТВ.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич высказал свое мнение о президентской гонке в США в эфире НТВ.

Действующий президент США Дональд Трамп представляет консерваторов и патриотов страны, отметил Малькевич. По его словам, глава Белого дома защищает традиционные американские ценности, передает ФАН.

Кандидата из Демократической партии Джо Байдена поддерживают либералы, сказал глава ФЗНЦ. В частности, речь идет о российской оппозиции, которая связывает с оппонентом Трампа свои надежды и рассчитывает на новый поток грантов для осуществления внешней установки по демократизации РФ, добавил он.