20:56 4 Ноября 2020Происшествия
Спецслужбы Словакии предупреждали МВД Австрии о возможном теракте
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер признал факт ошибки при передаче данных из Словакии на боевика, устроившего теракт в Вене.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер признал факт ошибки при передаче данных из Словакии на боевика, устроившего теракт в Вене.
По словам Нехаммера, при передаче информации от ведомства к ведомству где-то произошла ошибка, из-за которой правоохранительные органы не смогли корректно отреагировать на сообщение словацких спецслужб.
За некоторое время до теракта сотрудники спецслужб Словакии доложили своим австрийским коллегам о преступнике, который якобы намеревался приобрести боеприпасы. Однако МВД Австрии не предприняло никаких действий после получения этой информации.