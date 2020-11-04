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20:56   4 Ноября 2020
Происшествия

Спецслужбы Словакии предупреждали МВД Австрии о возможном теракте

Спецслужбы Словакии предупреждали МВД Австрии о возможном теракте

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер признал факт ошибки при передаче данных из Словакии на боевика, устроившего теракт в Вене.

По словам Нехаммера, при передаче информации от ведомства к ведомству где-то произошла ошибка, из-за которой правоохранительные органы не смогли корректно отреагировать на сообщение словацких спецслужб.

За некоторое время до теракта сотрудники спецслужб Словакии доложили своим австрийским коллегам о преступнике, который якобы намеревался приобрести боеприпасы. Однако МВД Австрии не предприняло никаких действий после получения этой информации.

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#теракт #австрия #мвд

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