Ученые перечислили продукты, которые нельзя запивать кофе

Употребление кофе не стоит сочетать с бутербродами, гамбургерами или жареной картошкой. Специалисты считают, что такой рацион способствует скачкам сахара в крови.

Употребление кофе не стоит сочетать с бутербродами, гамбургерами или жареной картошкой. Специалисты считают, что такой рацион способствует скачкам сахара в крови.

Жирная еда по своей сути препятствует усвоению организмом глюкозы, что примерно на треть повышает уровень сахара в крови здорового человека. Подобный эффект наблюдается на протяжении нескольких часов после приема пищи. Сочетание кофе и бутербродов значительно усугубляет ситуацию, так как показатели глюкозы возрастают на 65%, пишет портал oane.ws.

Кофе и зеленый чай рекомендуют пить людям с диабетом, так как это повышает продолжительность жизни. Эти напитки снижают риск преждевременной смерти на 63%, сообщает телеканал "360".