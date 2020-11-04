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20:52   4 Ноября 2020
Политика

Адвокат подозреваемого по делу MH17 усомнилась в надежности свидетелей

Адвокат подозреваемого по делу MH17 усомнилась в надежности свидетелей

Свидетелей, якобы видевших российский "Бук" во время крушения малайзийского "боинга", нужно допросить повторно, считает адвокат Сабине тен Дуссхате.

Она представляет защиту подозреваемого в деле MH17 Олега Пулатова. Сабине тен Дуссхате рассказала, что свидетели могли видеть вместо российского зенитно-ракетного комплекса что-то другое. Адвокат отметила, что необходимо проверить и надежность источников информации. Они могли быть вовлечены в происхождящие тогда события, перейти на другую сторону и сделать некорректные заявления, считает защитница.

Ранее Олег Пулатов рассказывал, почему российский "Бук" не причастен к крушению "боинга", передает "Царьград".

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#mh17 #Олег Пулатов #Сабине тен Дуссхате

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