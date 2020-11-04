Адвокат подозреваемого по делу MH17 усомнилась в надежности свидетелей

Свидетелей, якобы видевших российский "Бук" во время крушения малайзийского "боинга", нужно допросить повторно, считает адвокат Сабине тен Дуссхате.

Свидетелей, якобы видевших российский "Бук" во время крушения малайзийского "боинга", нужно допросить повторно, считает адвокат Сабине тен Дуссхате.

Она представляет защиту подозреваемого в деле MH17 Олега Пулатова. Сабине тен Дуссхате рассказала, что свидетели могли видеть вместо российского зенитно-ракетного комплекса что-то другое. Адвокат отметила, что необходимо проверить и надежность источников информации. Они могли быть вовлечены в происхождящие тогда события, перейти на другую сторону и сделать некорректные заявления, считает защитница.

Ранее Олег Пулатов рассказывал, почему российский "Бук" не причастен к крушению "боинга", передает "Царьград".