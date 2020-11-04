Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отличие Дня народного единства от остальных праздников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отличие Дня народного единства от остальных праздников.

Поздравление для россиян он опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте". По словам Медведева, праздник стал символом уважения к богатой истории страны. Народное единство это не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа, считает бывший премьер-министр России.

По словам Медведева, День народного единства является самым молодым праздником современной России, но он уже успел стать символом уважения к богатой истории страны. Кроме того, праздник олицетворяет связь между прошлым, настоящим и будущим народа России, подытожил замглавы Совбеза.

Ранее с праздником россиян поздравил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает RT.