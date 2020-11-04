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20:36   4 Ноября 2020
Происшествия

Россиянина подозревают в связи с организатором теракта в Вене

Россиянина подозревают в связи с организатором теракта в Вене

Граждане нескольких государств, включая РФ, присутствуют в числе задержанных по подозрению в связях с организатором теракта в Вене, сообщили в местной полиции.

Среди 14 задержанных оказались граждане сразу нескольких стран, отметил начальник местной полиции Герхард Пюрстль.. 3 ноября всех их доставили на допрос. Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 26 лет. Согласно предварительным данным, среди них есть россиянин, граждане Турции, Бангладеш и Северной Македонии.

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#теракт #полиция #вена

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