Россиянина подозревают в связи с организатором теракта в Вене

Граждане нескольких государств, включая РФ, присутствуют в числе задержанных по подозрению в связях с организатором теракта в Вене, сообщили в местной полиции.

Граждане нескольких государств, включая РФ, присутствуют в числе задержанных по подозрению в связях с организатором теракта в Вене, сообщили в местной полиции.

Среди 14 задержанных оказались граждане сразу нескольких стран, отметил начальник местной полиции Герхард Пюрстль.. 3 ноября всех их доставили на допрос. Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 26 лет. Согласно предварительным данным, среди них есть россиянин, граждане Турции, Бангладеш и Северной Македонии.