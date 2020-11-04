Новак рассказал о перспективах совместных проектов России и ОПЕК

Россия и страны ОПЕК имеют возможности для сотрудничества и реализации совместных проектов, заявил глава Минэнерго РФ на заседании "Россия — ОПЕК".

Россия и страны ОПЕК имеют возможности для сотрудничества и реализации совместных проектов, заявил глава Минэнерго РФ на заседании "Россия — ОПЕК".

Российский министр отметил, что успех совместных действий РФ и ОПЕК открыл новую страницу двустороннего взаимодействия, причем не только в вопросах обеспечения рыночной стабильности, но и технологического сотрудничества, а также реализации общих программ по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Новак также обратил внимание на продолжение и постепенное развитие диалога России и ОПЕК в последние годы.

Во время заседания координаторов энергодиалога сторонами также была представлена оценка сегодняшней ситуации на мировом рынке нефти как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Отдельной темой переговоров стали вызовы и возможности, связанные с энергетической стратегией РФ до 2035 года, а также возможные направления совместной работы в рамках хартии стран-производителей нефти.

По словам Новака, страны ОПЕК играют важную роль в формировании баланса на мировом рынке сырья. Российская сторона считает важным налаживание кадрового сотрудничества между государствами и проведение общих исследований в области искусственного интеллекта, роботизации, а также способах производства и потребления энергоносителей.