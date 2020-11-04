Ищенко объяснил, почему турецкие СМИ заговорили о «возвращении Крыма»

Турецкое издание «Haberler» опубликовало статью о «несправедливо отнятом» Крыму.

Турецкое издание «Haberler» опубликовало статью о «несправедливо отнятом» Крыму. Речь идет не о российско-украинских отношениях и воссоединении полуострова с Россией, а о «претензиях Турции двухсотлетней давности», пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Турецкие журналисты отмечают, что в 1783 году «Россия несправедливо отняла Крым у Османской империи» и требуют возвращения территории «империи прогресса» (имеется в виду современная Турция).

«Такая публикация, посвященная «крымскому вопросу», далеко не первая в Турции. С тех пор, как шесть лет назад подавляющее большинство жителей полуострова высказались на референдуме за возвращение в состав РФ, не было, кажется, не то, что года — месяца, чтобы в Анкаре не вспомнили «под разным соусом» историю 237-летней давности», — пишет Ищенко в статье издания «Свободная пресса».

Турция, равно как Европа и США, не признает Крым российским — это принципиальная позиция турецкого руководства. Недавно Реджеп Эрдоган встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским: глава Украины надеется, что Анкара станет участником «крымской платформы по деоккупации».

Как пишет Haberler, Эрдоган намерен предъявить России территориальные претензии в отношении Крыма. Однако никакого официального подтверждения этой информации нет.

«Смело, ничего не скажешь! А, главное, "вовремя", учитывая ситуацию как в непризнанной республике Карабах (НРК), в частности, так и с коронавирусом в мире в целом. В надежде по-тихому оформить свои притязания в регионе в некие реальные действия? Например, усилив давление на Россию, чтобы "через проблему Крыма" сдерживать ее экспансию в Черноморском регионе?», — цитирует Ищенко портал «Украина.ру».

27 октября Киев представил новую стратегию по «возвращению» Крыма в состав Украины. Украинское правительство рассчитывает привлечь в международную «консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма» Францию, Германию, Великобританию, Турцию и США. Подробнее читайте в нашей статье.