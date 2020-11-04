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20:04   4 Ноября 2020
Экономика

Россия рассчитывает подписать соглашение о поставках водорода в Японию

Россия рассчитывает подписать соглашение о поставках водорода в Японию

Минэнерго РФ рассчитывает подписать с Минэкономики Японии и рядом японских компаний соглашение на поставки российского водорода, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Как отмечает японская деловая газета Nikkei, Минэнерго России связывает большие надежды со спросом на водород в Японии. В беседе с изданием Сорокин также рассказал о российской энергостратегии, предполагающей экспорт 2 млн тонн водорода к 2035 году.

В числе перспективных направлений для поставок водорода из России замминистра назвал Японию, Китай и Южную Корею, а также страны ЕС, включая Германию и Францию.

Энергетическая стратегия России предполагает, что страна должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода к 2035 году. Ранее стало известно, что первыми производителями водорода в стране могут стать "Газпром" и Росатом.

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