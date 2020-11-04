Приход Байдена к власти в США поспособствует укреплению экономики РФ

Несмотря на жесткую риторику демократической партии США, Байден может обеспечить экономике России стабильное восстановление после пандемии коронавируса.

Несмотря на жесткую риторику демократической партии США, Байден может обеспечить экономике России стабильное восстановление после пандемии коронавируса.

Вероятная победа демократа может ускорить принятие новых мер по стимулированию американской экономики и улучшить торговлю между Вашингтоном и Пекином, что положительно скажется на рынке РФ, заявил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин в беседе с РИА Новости.

Для рисковых мировых активов победа Байдена окажет благоприятное воздействие. Так, рынок топлива и сырья будет реагировать на подобные инициативы с позитивом. В свою очередь, Россия, будучи одним из ведущих игроков рынка, сможет получить дополнительные возможности для преодоления кризиса, вызванного пандемией.

В настоящее время борьба республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена продолжается на подведении итогов президентских выборов в США.