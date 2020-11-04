Гудков назвал действия РФ "опаснее" терактов в Европе

Российская Федерация страшнее Вены во время теракта. Пост с таким содержимым опубликовал оппозиционер Дмитрий Гудков.

Российская Федерация страшнее Вены во время теракта. Пост с таким содержимым опубликовал оппозиционер Дмитрий Гудков.

Политик сделал публикацию, в которой призвал россиян поддерживать осужденных по делу террористической группировки "Сеть" (запрещена в РФ). Он написал, что "молоток судьи" является чем-то страшнее взрывов и стрельбы на улицах городов Европы. Помимо этого, Гудков перечислил тех, кого на территории РФ якобы "преследуют несправедливо". Среди них террористическое бандформирование "Хизб ут-Тахрир" (запрещено в РФ), пишет Nation News.

"Теракт в Австрии — страшно, но не забывайте, что родное государство опаснее. В Вене три жертвы, а у нас – государство каждую неделю крушит судьбы куда большему числу людей", — написал он в посте.

По мнению оппозиционера, "регулярная автоматная очередь по людям" в РФ является приговорами в отношении радикальных боевиков. Гудков указал в списке "пострадавших" бандформирование "Хизб ут-Тахрир", троих членов которого суд признал виновными и приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии.