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19:57   4 Ноября 2020
Происшествия

Литовский суд отказался смягчить наказание россиянину по делу 1991 года

Литовский суд отказался смягчить наказание россиянину по делу 1991 года

Суд в Литве отказался выпустить на свободу калининградца Юрия Меля, осужденного по делу о январских событиях 1991 года, об этом говорится на сайте судебной инстанции.

Адвокаты просили изменить меру пресечения россиянину на домашний арест с применением электронного браслета. Суд не стал смягчать наказание Мелю, так как осужденный "отбывает срок по собственной воле".

Калининградца задержали литовские спецслужбы в марте 2014 года, когда Мель поехал в соседнюю страну, чтобы купить лекарства. В прошлом году россиянина приговорили к 7 годам лишения свободы. С учетом отсиженного срока, осужденный должен выйти на свободу в 2021 году.

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#суд #литва #1991 #Юрий Мель

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