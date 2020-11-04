Милиция Белоруссии задержала подозреваемого в сливе данных силовиков

Правоохранительные органы произвели задержание сотрудника компании связи, который предположительно передавал данные сотрудников силовых структур оппозиционным Telegram-каналам.

Правоохранительные органы произвели задержание сотрудника компании связи, который предположительно передавал данные сотрудников силовых структур оппозиционным Telegram-каналам.

На данный момент известно, что задержанный 35-летний белорус работал на должности инженера в телекоммуникационной компании, так что у него был свободный доступ к паспортным данным всех клиентов. Сотрудники правоохранительных органов не раскрывают имя подозреваемого и название фирмы, в которой он работал.

По версии следователей, мужчина в течение двух месяцев передавал третьему лицу персональные данные абонентов, среди которых в основном были сотрудники ОМОН, Следственного комитета и членов их семей.