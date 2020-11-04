Премьер-министр Сирии указал на важность решения актуальных проблем граждан

Глава сирийского правительства Хусейн Арнус призвал министров приложить максимальные усилия для улучшения жизни граждан САР. Об этом сообщает агентство SANA.

Глава сирийского правительства Хусейн Арнус призвал министров приложить максимальные усилия для улучшения жизни граждан САР. Об этом сообщает агентство SANA.

В частности, премьер-министр республики указал на важность борьбы с актуальными проблемами сирийцев. По мнению Арнуса, министерства должны стараться перевыполнять план, выдвигать новые инициативы и находить решения для любых чрезвычайных ситуаций, пишет ФАН.

Кроме этого, глава правительства призвал ведомства страны организовать мониторинг цен, чтобы предотвратить любые манипуляции. Арнус подчеркнул, что кабмин должен принимать дополнительные меры по повышению роли гражданского общества во внутренних процессах в Сирии.