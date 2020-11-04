Байдена на посту президента США ждет «юридическая смерть» — Вассерман

Политический консультант Анатолий Вассерман считает, что 77-летний Байден в случае победы не продержится четыре года на посту президента.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман считает, что экономическая победа в США за Республиканской партией, а не за демократами — именно республиканцы отстаивают интересы американского производственного сектора. Демпартия же пользуется поддержкой торговцев и интернет-корпораций вроде Twitter, Google и Facebook, напоминает эксперт.

«Уже где-то более полувека Демократическая партия отстаивает, в основном, интересы торговцев, в том числе и торговцев информацией, поэтому сетевые гиганты и Голливуд всеми силами выступают за Байдена. Республиканская партия всеми силами поддерживает производственников. Поэтому преимущество в производстве сейчас за сторонниками республиканцев. А демократы в любом варианте экономического соревнования проиграют», — рассказал Вассерман корреспонденту «Политики Сегодня».

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор не закончен и рискует продлится до 9 дней. С перевесом в 1,5-2% побеждает демократ Джо Байден, однако республиканец Дональд Трамп подозревает конкурента в фальсификациях.

Вассерман предполагает, что в случае победы демократа в стране могут начаться столкновения сторонников Трампа и Байдена, причем «силовой сценарий» начнется по инициативе второго.

«Я смотрю на интерактивную карту голосования, пока есть шансы у обеих сторон, но если голоса сложатся так, что в ключевых субъектах победит Трамп, то силовой сценарий может запустить разве что Байден, поскольку, как в садистском стишке — "Дедушка старый, ему все равно"», — заявил публицист.

Во время вчерашней встречи с избирателями 77-летний Байден по ошибке представил свою внучку Финнеган как своего сына Бо Байдена, погибшего пять лет назад. Поняв, что оговорился, кандидат исправился и назвал девушку Натали — но так зовут его вторую внучку, которой рядом с ним в тот момент не было. Подобные оговорки демократ делает не в первый раз.

Даже если бывший вице-президент Байден «каким-то чудом» возглавит Белый дом, то шансов «досидеть» весь президентский срок у него нет, считает Вассерман. Политологи предполагают, что из-за почтенного возраста Байдена, в случае победы, его может заменить кандидат в вице-президенты от Демпартии Камала Харрис.

«Альцгеймер, конечно, болезнь приятная — ничего не болит, и каждый день узнаешь что-нибудь новенькое. Но он все-таки довольно быстро доводит если не до физической смерти, то до юридической. Байдену абсолютно все равно, что будет дальше, и он может сделать что-нибудь, чтобы спровоцировать боевые действия. Но в высшем руководстве демократов большую часть составляют вменяемые люди, и ничего подобного они не сделают, да и другим не позволят», — заключил Вассерман.

По мнению Трампа, демократы используют сомнительные инструменты на этих выборах, с помощью которых хотят обеспечить себе победу.

Речь идет о почтовом голосовании и продленном голосовании в некоторых ключевых штатах — действующий президент намерен обратиться в Высший суд, который рассмотрит легитимность «почтовых» и «продленных» выборов.

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