Марк Цукерберг позволил создать цензуру фашистской направленности в русскоязычном сегменте Facebook. О двуличии правил соцсети "Слову и Делу" рассказал политолог Сергей Марков.

Марк Цукерберг позволил создать цензуру фашистской направленности в русскоязычном сегменте Facebook. О двуличии правил соцсети "Слову и Делу" рассказал политолог Сергей Марков.

Американская социальная сеть Facebook продолжает внедрять новые методы цензуры в русскоязычном сегменте. Недавно модераторы площадки заблокировали сообщение гражданина Украины, который поздравил соотечественников с годовщиной освобождения УССР от немецко-фашистских войск. Примечательно, что другие, более скандальные сообщение, проходят модерацию и остаются нетронуты администрацией сети.

Facebook пытается запретить фотографии знамени Победы над Рейхстагом, однако позволяет пользователям размещать на своих страницах прославления Степана Бандеры. Русскоязычный сегмент сайта отдан полуфашистским элементам, сообщил политолог Сергей Марков.

Россия неоднократно требовала от социальной сети соблюдать ее законы, однако проект Марка Цукерберга не намерен сотрудничать с властями. Цензура, уверен эксперт, будет становиться все жестче. Единственный способ защитить пользователей от ее влияния — создать конкурентоспособный аналогичный ресурс российского происхождения, который разрушит монополию Facebook.