Натали удивила фанатов снимком взрослого сына

Российская эстрадная певица Натали опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимок 19-летнего сына и поздравила его с днем рождения.

Российская эстрадная певица Натали опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимок 19-летнего сына и поздравила его с днем рождения.

Исполнительница хита "О, Боже, какой мужчина" певица Натали выставила в своем Instagram-аккаунте серию фотоснимков в компании сына. На первых нескольких кадрах артистка была запечатлена еще с маленьким наследником, но на последующих показала уже взрослого и состоявшегося юношу.

"Сегодня малышу — 19 лет! Рудин Арсений Александрович! Мой любимый старший сынок", — поздравила звезда сына.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо и присоединись к поздравлениям в комментариях под публикацией. Многие даже отметили, как быстро растут чужие дети.

"С днем рождения! Всех благ"; "Какой он уже взрослый", — написали фанаты.

Отметим, певица Натали уже более 29 лет счастлива в официальном браке с бизнесменом Александром Рудиным, от которого родила троих сыновей.