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18:53   4 Ноября 2020
Политика

Штаб Трампа надеется на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин

Штаб Трампа надеется на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин

Штаб президента США Дональда Трампа надеется, что голоса в колеблющемся штате Висконсин пересчитают. Такое заявление сделал менеджер предвыборной кампании Уильям Степин.

Менеджер предвыборной кампании американского лидера рассказал журналистам по телефону о том, что штаб уверен в победе Дональда Трампа на выборах. В штате Висконсин необходимо пересчитать голоса, чего ожидает команда действующего президента США. Если осуществить пересчет без нарушения закона, то победит Трамп, подчеркнул Степин.

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#сша #трамп #победа

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