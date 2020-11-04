Штаб Трампа надеется на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин

Штаб президента США Дональда Трампа надеется, что голоса в колеблющемся штате Висконсин пересчитают. Такое заявление сделал менеджер предвыборной кампании Уильям Степин.

Штаб президента США Дональда Трампа надеется, что голоса в колеблющемся штате Висконсин пересчитают. Такое заявление сделал менеджер предвыборной кампании Уильям Степин.

Менеджер предвыборной кампании американского лидера рассказал журналистам по телефону о том, что штаб уверен в победе Дональда Трампа на выборах. В штате Висконсин необходимо пересчитать голоса, чего ожидает команда действующего президента США. Если осуществить пересчет без нарушения закона, то победит Трамп, подчеркнул Степин.