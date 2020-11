Политолог Ордуханян: Трамп, скорее, отдаст место Байдену, чем Пелоси

Если кандидаты на пост президента США наберут равное количество голосов, то решение перейдет в руки Палаты представителей Конгресса.

Доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен, что 46-м президентом США станет Дональд Трамп. Об этом он заявил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в среду, 4 ноября.

В студии гости онлайн-эфира подвели предварительные итоги результатам голосования. По словам Ордуханяна, Трампу удалось заручиться поддержкой «белого» населения Америки и испаноязычного меньшинства из-за протестов течения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Также политолог делает ставку на средний и малый классы бизнеса, которые наверняка отдадут свой голос за Трампа. Однако американист обратил внимание на то, что после подсчета почтовых бюллетеней ситуация может в корне измениться в пользу его соперника — демократа Джо Байдена.

Кроме того, американист выразил мнение, что делать политические ставки сейчас бессмысленно. По его словам, это не имеет никакого отношения к политике, а представляет собой способ заработка.

Просчитать шансы на победу в таком деле практически невозможно. Политолог напомнил, что по социологическим опросам в победе Байдена не оставалось никаких сомнений, однако 3 ноября развернулась серьезная борьба, в которой победитель до сих пор неясен.

Если же ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов от выборщиков или оба получат равное количество голосов, то президента выберет Палата представителей Конгресса США, председателем которой является Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства. Вместе с тем, Ордуханян напомнил, что Трамп будет исполнять свои обязанности лидера государства еще до января 2021 года.

Объем ставок на выборы американского лидера превысил 426 миллионов фунтов стерлингов (около 44 млрд рублей). Об этом сообщила крупнейшая в мире букмекерская биржа Betfair.

✅There's now been more than £426m matched on the @BetfairExchange's Next President market. ???????? Joe Biden is now into 1.36 with Donald Trump drifting to 3.65. pic.twitter.com/DZDwioAWJN