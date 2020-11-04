Политолог Ордуханян: Трамп, скорее, отдаст место Байдену, чем Пелоси

Если кандидаты на пост президента США наберут равное количество голосов, то решение перейдет в руки Палаты представителей Конгресса.

Доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен, что 46-м президентом США станет Дональд Трамп. Об этом он заявил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в среду, 4 ноября.

В студии гости онлайн-эфира подвели предварительные итоги результатам голосования. По словам Ордуханяна, Трампу удалось заручиться поддержкой «белого» населения Америки и испаноязычного меньшинства из-за протестов течения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

«Я один из немногих, кто изначально был уверен в победе Трампа. Белая Америка голосует за него. Также Трампу и его команде удалось противопоставить испаноязычное и негритянское меньшинство. У них давно зреет конфликт за право называться меньшинством номер один. Испаноязычные в южных штатах будут голосовать за Трампа в пику негритянскому меньшинству. Они не любят черных, это противостояние идет повсеместно: в бизнесе, искусстве», — не сомневается эксперт.

Также политолог делает ставку на средний и малый классы бизнеса, которые наверняка отдадут свой голос за Трампа. Однако американист обратил внимание на то, что после подсчета почтовых бюллетеней ситуация может в корне измениться в пользу его соперника — демократа Джо Байдена.

«Профсоюз почтовых работников — один из самых крупных в Америке, и он полностью поддерживает Байдена. Напомню, что из Нью-Йорка была выслана посылка с компроматом на сына Байдена Хантера. Она была вскрыта, и исчезли все документы, которые имели к нему отношение», — заявил гость «Патриота».

Кроме того, американист выразил мнение, что делать политические ставки сейчас бессмысленно. По его словам, это не имеет никакого отношения к политике, а представляет собой способ заработка.

«В Нью-Йорке, я тогда еще работал журналистом, видел бой Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. Трамп тогда поставил миллион долларов на победу Холифилда и выиграл. Он получил 19 млн долларов. Он сам игрок — наш Трамп. Ребята просто зарабатывают деньги», — рассказал спикер пресс-конференции.

Просчитать шансы на победу в таком деле практически невозможно. Политолог напомнил, что по социологическим опросам в победе Байдена не оставалось никаких сомнений, однако 3 ноября развернулась серьезная борьба, в которой победитель до сих пор неясен.

«Тут включаются другие механизмы и рычаги. Это азарт, gambling [от англ. делать ставку — прим. ред.], как они называют», — объяснил Ордуханян.

Если же ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов от выборщиков или оба получат равное количество голосов, то президента выберет Палата представителей Конгресса США, председателем которой является Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства. Вместе с тем, Ордуханян напомнил, что Трамп будет исполнять свои обязанности лидера государства еще до января 2021 года.

«Не представляю, чтобы Трамп позволил Пелоси занять его место. Нужно его согласие. Если что-то или кого-то Трамп ненавидит больше, чем Байдена, то это Пелоси. Он, скорее, Байдену отдаст пост, чем ей», — не сомневается гость онлайн-конференции.

Объем ставок на выборы американского лидера превысил 426 миллионов фунтов стерлингов (около 44 млрд рублей). Об этом сообщила крупнейшая в мире букмекерская биржа Betfair.

✅There's now been more than £426m matched on the @BetfairExchange's Next President market. ???????? Joe Biden is now into 1.36 with Donald Trump drifting to 3.65. pic.twitter.com/DZDwioAWJN — Betfair (@Betfair) November 4, 2020

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Владимир Брутер предрек Дональду Трампу поражение на выборах президента США.