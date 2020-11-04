Новые ограничения начали действовать в Польше и Литве из-за COVID-19

Ограничительные меры решили ужесточить в Польше и Литве из-за распространения коронавируса. Они коснутся работы музеев, театров и образовательных учреждений.

Ограничительные меры решили ужесточить в Польше и Литве из-за распространения коронавируса. Они коснутся работы музеев, театров и образовательных учреждений.

Спортивные центры и заведения общественного питания с 24 октября приостановили работу в Польше. Школьники 4–8 классов перешли на дистанционное обучение. Также был введен запрет на массовые собрания, где присутствует больше пяти человек. К этим ограничениям добавляется закрытие театров, музеев и удаленный режим для всех школьников. Отели прекратят принимать туристов. Новые правила начнут действовать с 7 ноября.

В Литве на три недели решили ввести всеобщий карантин. Работу прекратят рестораны, ночные клубы и казино. Торговые центры и магазины будут принимать одного покупателя на 10 кв. м торговой площади. Спортивные мероприятия разрешаются только без зрителей.

Американские ученые считают, что защитить от коронавируса может вакцина от гриппа. Привившиеся пациенты реже попадают в отделение интенсивной терапии с осложнениями, сообщает телеканал "360".