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18:49   4 Ноября 2020
Политика

Трамп может потребовать пересчета голосов в Висконсине

Трамп может потребовать пересчета голосов в Висконсине

Представитель штаба Байдена допустил, что действующий президент США Дональд Трамп сможет инициировать пересчет голосов в штате Висконсин.

В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена уверены, что вице-президент США обогнал своего соперника в Висконсине, что даст десять голосов выборщиков. Кроме того, команда демократа выразила надежду на то, что их кандидат одержит победу и в других ключевых штатах.

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#сша #выборы #трамп

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