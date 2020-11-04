Трамп может потребовать пересчета голосов в Висконсине

Представитель штаба Байдена допустил, что действующий президент США Дональд Трамп сможет инициировать пересчет голосов в штате Висконсин.

Представитель штаба Байдена допустил, что действующий президент США Дональд Трамп сможет инициировать пересчет голосов в штате Висконсин.

В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена уверены, что вице-президент США обогнал своего соперника в Висконсине, что даст десять голосов выборщиков. Кроме того, команда демократа выразила надежду на то, что их кандидат одержит победу и в других ключевых штатах.