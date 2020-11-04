Вторая волна коронавируса может спровоцировать падение цен на нефть

Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса может ударить по мировой экономике и вызвать падение цен на нефть.

Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса может ударить по мировой экономике и вызвать падение цен на нефть.

Такое предположение сделал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, сообщает ТАСС.

По его словам, положение на мировом рынке сейчас очень шаткое, несмотря на то, что страны приложили огромное количество усилий для стабилизации ситуации. Меры подействовали, однако последствия второй волны коронавируса вызывают опасения. По прогнозам она может быть достаточно мощной, чтобы снизить спрос на нефть, соответственно, и стоимость.

Также министр сообщил, что на ближайшем заседании комитета ОПЕК, которое состоится 17 ноября, будет подниматься этот вопрос, и будут обсуждаться меры по недопущению падения цены ниже $40 за баррель.