ГП Армении: пленный наемник раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах

Пленный сириец в ходе допроса раскрыл механизм переброски наемников в Нагорный Карабах для участия в боях на стороне Азербайджана, заявили в Генпрокуратуре Армении.

Пленный сириец в ходе допроса раскрыл механизм переброски наемников в Нагорный Карабах для участия в боях на стороне Азербайджана, заявили в Генпрокуратуре Армении.

Сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи рассказал, что на границе САР и Турции возле КПП Баб-аль-Салам были отобраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Мужчинам пообещали заработную плату в размере 2 тысяч долларов в месяц.

После этого завербованные наемники в сопровождении турецких военных отправлялись в один из гражданских аэропортов Турции. В Баку сирийцев встречали военнослужащие в турецкой форме и азербайджанские солдаты. Боевиков развозили в несколько воинских частей, выдавали форму и оружие.

В Генпрокуратуре Армении добавили, что Аль-Хаджи был ранен во время отражения атаки сирийских наемников на одно из сел Нагорного Карабаха.