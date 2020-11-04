18:33 4 Ноября 2020Политика
Явка на выборах США стала рекордной за 120 лет
Сотрудники компании United States Election Project зафиксировали рекордную явку на текущих президентских выборах в США.
Сотрудники компании United States Election Project зафиксировали рекордную явку на текущих президентских выборах в США.
Сообщается, что явка избирателей на участки в ходе президентских выборов в США оказалась самой высокой за последние 120 лет.
Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.