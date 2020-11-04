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18:33   4 Ноября 2020
Политика

Явка на выборах США стала рекордной за 120 лет

Явка на выборах США стала рекордной за 120 лет

Сотрудники компании United States Election Project зафиксировали рекордную явку на текущих президентских выборах в США.

Сообщается, что явка избирателей на участки в ходе президентских выборов в США оказалась самой высокой за последние 120 лет.

Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

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#сша #выборы #явка

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