Явка на выборах США стала рекордной за 120 лет

Сотрудники компании United States Election Project зафиксировали рекордную явку на текущих президентских выборах в США.

Сотрудники компании United States Election Project зафиксировали рекордную явку на текущих президентских выборах в США.

Сообщается, что явка избирателей на участки в ходе президентских выборов в США оказалась самой высокой за последние 120 лет.

Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.