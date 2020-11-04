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18:26   4 Ноября 2020
Политика

Команда Байдена уверена в его победе на выборах США

Команда Байдена уверена в его победе на выборах США

Представитель штаба кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена прокомментировал ход президентской гонки.

Согласно тексту сообщения, сотрудники штаба не сомневаются, что следующим президентом США станет демократ.

Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

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#сша #выборы #байден

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