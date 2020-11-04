18:26 4 Ноября 2020Политика
Команда Байдена уверена в его победе на выборах США
Представитель штаба кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена прокомментировал ход президентской гонки.
Представитель штаба кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена прокомментировал ход президентской гонки.
Согласно тексту сообщения, сотрудники штаба не сомневаются, что следующим президентом США станет демократ.
Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.