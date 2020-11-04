Трамп назвал странным то, что Байден лидирует в президентской гонке США

Факт того, что за ночь в нескольких штатах под руководством демократов вышел вперед кандидат на выборах главы США Джо Байден, является странным, заявил лидер США Дональд Трамп.

Факт того, что за ночь в нескольких штатах под руководством демократов вышел вперед кандидат на выборах главы США Джо Байден, является странным, заявил лидер США Дональд Трамп.

По словам Трампа, странно, что Байден вышел вперед в тех штатах, где прежде лидировал он.

"Очень странно", — сообщил американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Демократ обошел республиканца в нескольких штатах, таких как: Висконсин, Миннесота, Мичиган, где сначала лидировал Трамп.