МВД Австрии заявило, что террорист в Вене действовал в одиночку

Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что устроивший атаки в Вене террорист действовал один, сообщников не было.

Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что устроивший атаки в Вене террорист действовал один, сообщников не было.

Следователи изучили видеозаписи, которые предоставили полицейским свидетели и очевидцы теракта в Вене.

"Изучение видео завершено. Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей", — сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Теракт в Вене случился 2 ноября. Погибли три человека, около 15 человек получили ранения.