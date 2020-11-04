Поиск азербайджанских диверсантов идет в окрестностях дороги Шуши — Бердзор

Некоторые участки дороги Шуши — Бердзор полностью перекрыты для движения гражданского транспорта. Как объяснила Шушан Степанян, сейчас там идет поиск азербайджанских диверсантов.

Некоторые участки дороги Шуши — Бердзор полностью перекрыты для движения гражданского транспорта. Как объяснила Шушан Степанян, сейчас там идет поиск азербайджанских диверсантов.

Новости о проникновении диверсионных групп в направлении города Шуши появились утром 4 ноября. Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики смогли обнаружить одну из групп и уничтожить его. В настоящее время, как сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, ведется поисковая операция с целью найти другие группы азербайджанских диверсантов.