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17:44   4 Ноября 2020
Армия

Поиск азербайджанских диверсантов идет в окрестностях дороги Шуши — Бердзор

Поиск азербайджанских диверсантов идет в окрестностях дороги Шуши — Бердзор

Некоторые участки дороги Шуши — Бердзор полностью перекрыты для движения гражданского транспорта. Как объяснила Шушан Степанян, сейчас там идет поиск азербайджанских диверсантов.

Новости о проникновении диверсионных групп в направлении города Шуши появились утром 4 ноября. Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики смогли обнаружить одну из групп и уничтожить его. В настоящее время, как сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, ведется поисковая операция с целью найти другие группы азербайджанских диверсантов.

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#нагорный карабах #шушан степанян #азербайджанские диверсанты

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