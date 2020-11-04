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17:40   4 Ноября 2020
Политика

Байден вырвался вперед по результатам голосования в Мичигане

Байден вырвался вперед по результатам голосования в Мичигане

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в штате Мичиган.

Сообщается, что Мичиган является одним из наиболее важных штатов, исход голосования в котором сыграет ключевую роль в итогах президентской гонки в США. На данный момент, согласно последним данным, демократ увеличил отрыв до 0,4% от хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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#сша #выборы #байден

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