Байден вырвался вперед по результатам голосования в Мичигане

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в штате Мичиган.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в штате Мичиган.

Сообщается, что Мичиган является одним из наиболее важных штатов, исход голосования в котором сыграет ключевую роль в итогах президентской гонки в США. На данный момент, согласно последним данным, демократ увеличил отрыв до 0,4% от хозяина Белого дома Дональда Трампа.