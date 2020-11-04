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17:34   4 Ноября 2020
Политика

США осуществили кибератаки в отношении структур России и Ирана

США осуществили кибератаки в отношении структур России и Ирана

Соединенные Штаты атаковали киберструктуры РФ и Ирана, чтобы нейтрализовать "попытки вмешательства" в выборы американского президента, передает телеканал NBC.

Связанные с киберпространством подразделения США осуществили наступательную операцию против структур России и Ирана, отметил корреспондент NBC в Вашингтоне. Проведение хакерских атак было необходимо, чтобы гарантировать отсутствие активности у российских и иранских киберструктур, отметил он.

В день президентских выборов глава Министерства внутренней безопасности США Чак Вулф заявил, что успешных попыток вмешательства в голосование не было зарегистрировано.

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#россия #сша #иран #кибератаки

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