США осуществили кибератаки в отношении структур России и Ирана

Соединенные Штаты атаковали киберструктуры РФ и Ирана, чтобы нейтрализовать "попытки вмешательства" в выборы американского президента, передает телеканал NBC.

Соединенные Штаты атаковали киберструктуры РФ и Ирана, чтобы нейтрализовать "попытки вмешательства" в выборы американского президента, передает телеканал NBC.

Связанные с киберпространством подразделения США осуществили наступательную операцию против структур России и Ирана, отметил корреспондент NBC в Вашингтоне. Проведение хакерских атак было необходимо, чтобы гарантировать отсутствие активности у российских и иранских киберструктур, отметил он.

В день президентских выборов глава Министерства внутренней безопасности США Чак Вулф заявил, что успешных попыток вмешательства в голосование не было зарегистрировано.