Правоохранителям США стоит ожидать локальных протестов на фоне выборов

Восстания и революции в США на фоне выборов не будет, однако полиции следует ожидать локальных протестов, заявил американист Юрий Рогулев в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Восстания и революции в США на фоне выборов не будет, однако полиции следует ожидать локальных протестов, заявил американист Юрий Рогулев в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Как отметил директор фонда изучения США имени Рузвельта, за проведение президентских выборов в каждом штате несут ответственность местные власти. В их обязанности входит контроль за возникновением массовых беспорядков во время голосования.

"Сейчас недовольство в обществе никуда не исчезает, а выборы только добавляют противоречий. Добавляет и то, что люди не узнают сразу результатов. В некоторых штатах судебные власти дали право еще несколько дней подсчитывать голоса", — объясняет эксперт.

По мнению Рогулева, затягивание чревато, поскольку американцы будут требовать скорейшего оглашения итогов. Специалист добавил, что подобные проблемы не возникают в России, поскольку Конституцией РФ президент закреплен как верховный главнокомандующий, что является более эффективным фактором в борьбе с беспорядками. В свою очередь Трамп не сможет послать силовиков без запроса властей штатов, поскольку местные подразделения подчиняются губернаторам.