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17:11   4 Ноября 2020
Политика

Путин поручил разработать стратегию развития РФ по сбережению экологии

Путин поручил разработать стратегию развития РФ по сбережению экологии

Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить уровень выбросов парниковых газов к 2050 году.

Российский лидер подписал указ, согласно которому поставил перед правительством страны задачу разработать новую стратегию социально-экономического развития РФ с учетом снижения уровня выбросов парниковых газов до 2050 года.

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#путин #экология #выбросы

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