Путин поручил разработать стратегию развития РФ по сбережению экологии

Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить уровень выбросов парниковых газов к 2050 году.

Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить уровень выбросов парниковых газов к 2050 году.

Российский лидер подписал указ, согласно которому поставил перед правительством страны задачу разработать новую стратегию социально-экономического развития РФ с учетом снижения уровня выбросов парниковых газов до 2050 года.