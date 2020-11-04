Онищенко назвал популярные места "незаметного" заражения коронавирусом

Депутат Государственной думы, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, каких мест особенно стоит опасаться на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Депутат Государственной думы, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, каких мест особенно стоит опасаться на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Специалист заявил, что особенно опасными сейчас можно назвать общественные бани и уличные туалеты. Также, по словам Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), лучше реже посещать тесные кафе и маленькие магазины. Эпидемиолог подчеркнул, что в таких местах можно попасть в атмосферу "лифта", где отсутствует вентиляция, и риск "незаметно" заразиться очень высок.

"Если это огромный "хаб", где высоченные потоки, там довольно безопасно, ведь вы практически как на улице", — уточнил депутат.

Онищенко также рассказал, что можно без страха посещать кинотеатры, однако покупать там попкорн он не советовал, ведь на него тоже мог попасть вирус.