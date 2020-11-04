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17:09   4 Ноября 2020
Весь мир

Объем ставок на выборы президента США превысил 44 млрд рублей

Объем ставок на выборы президента США превысил 44 млрд рублей

Крупнейшая в мире букмекерская биржа Betfair в своем Twitter сообщила, что объем ставок на выборы президента США превысил 426 миллионов фунтов стерлингов (около 44 млрд рублей).

Примечательно, что на 15:00 по московскому времени на победу демократа Джо Байдена можно было поставить с коэффициентом 1.32, а нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа букмекеры считают аутсайдером – ставка на него позволит увеличить сумму сразу в 4 раза.

Накануне таблоид The Sun рассказал о бизнесмене из Великобритании, который поставил на представителя Республиканской партии пять миллионов долларов.

Отметим, что ранее Трамп заявил о своей «безоговорочной» победе на выборах.

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#дональд трамп #сша #выборы #джо байден

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