17:09 4 Ноября 2020Весь мир
Объем ставок на выборы президента США превысил 44 млрд рублей
Аналитики британской компании Betfair сообщили, что объем ставок на выборы президента США превысил 426 миллионов фунтов стерлингов.
Крупнейшая в мире букмекерская биржа Betfair в своем Twitter сообщила, что объем ставок на выборы президента США превысил 426 миллионов фунтов стерлингов (около 44 млрд рублей).
Примечательно, что на 15:00 по московскому времени на победу демократа Джо Байдена можно было поставить с коэффициентом 1.32, а нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа букмекеры считают аутсайдером – ставка на него позволит увеличить сумму сразу в 4 раза.
Накануне таблоид The Sun рассказал о бизнесмене из Великобритании, который поставил на представителя Республиканской партии пять миллионов долларов.
Отметим, что ранее Трамп заявил о своей «безоговорочной» победе на выборах.