Познер: в США не существует «лучшей» партии для американцев

По его мнению, качество жизни жителей Америки не зависит от политической партии.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» прокомментировал текущие президентские выборы в США.

На вопрос о том, какой исход будет лучше для жителей Америки — победа действующего лидера, республиканца Дональда Трампа или его главного оппонента, демократа Джо Байдена — Познер затруднился ответить. По его словам, обе партии внесли свой положительный вклад, будучи у власти в различные исторические эпохи.

«Это зависело от разного времени. Когда правил [32-й президент США] Франклин Рузвельт, как раз демократ, американцы жили много лучше. Когда был [40-й президент] Рональд Рейган тоже жили неплохо, а это уже республиканец», — сказал журналист.

По мнению собеседника издания, качество жизни американцев зависит не столько от того, какая партия представляет страну в лице президента, сколько от конкретных обстоятельств, в которых США находятся в данный момент времени.

«Так что я бы не сказал, что есть какая-то одна партия, при которых американцам лучше живется. Если бы такая была, то она была бы у власти всегда», — подытожил Познер.

Выборы будущего президента США прошли 3 ноября. Сейчас в стране активно подсчитываются голоса. По последним данным, Дональд Трамп увеличивает отрыв от Байдена в одном из ключевых штатов — Мичигане. По итогам обработки 92% голосов республиканцы набирают 49,5%, а демократы — 49%.

Michigan, 95% in: Trump 49.5% Biden 49.0% — US Politics Polls (@USPoliticsPoll) November 4, 2020

Стоит заметить, что в Мичигане, как в колеблющимся штате, до последнего неизвестно, кто из кандидатов популярнее у избирателей. В случае победы в штате претендент получает 16 голосов выборщиков. Чтобы одержать победу в выборах, политик должен набрать 270 голосов.

«Политика Сегодня» обсудила последствия выборов в США для России с замгендиректора ВГТРК Дмитрием Киселевым. По его мнению, вне зависимости от того, кто займет президентский пост, политический курс по отношению к России не изменится. Однако в любом случае страна будет готова за себя постоять.