Уильямс: Следующие военные переговоры по Ливии пройдут в ноябре в Сирте

Исполняющая обязанности специального посланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщила, что заседания Совместного военного комитета "5+5" завершены.

Исполняющая обязанности специального посланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщила, что заседания Совместного военного комитета "5+5" завершены.

Совместный военный комитет в ближайшее время сформирует комиссию для наблюдения за отводом войск с линии фронта и за обменом пленными, передает телеканал Libya Al-Ahrar.

Также будет создан комитет по борьбе с экстремизмом, угрожающим общественной безопасности. Будут собраны специальные инженерные подразделения, которые займутся разминированием. Их создание пройдет при поддержке Главного разведывательного управления и группы ООН, передает Федеральное агентство новостей.

Следующая встреча комитета состоится в городе Сирт в этом месяце. В Сирте решено разместить штаб-квартиру в комплексе конференц-центра Уагадугу.

В ближайшее время будут возобновлены поездки в города Сабха и Гадамес, участники встречи также призвали Совет Безопасности ООН принять резолюцию для обеспечения выполнения договоренностей, достигнутых ранее в швейцарской Женеве.