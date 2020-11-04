16:58 4 Ноября 2020Политика
Послы ЕС согласовали новые санкции против властей Белоруссии
Послы Евросоюза согласовали очередные санкции в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Послы Евросоюза согласовали очередные санкции в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известно, что ограничения будут вводиться против белорусского правительства, включая президента республики Александра Лукашенко.
Кроме того, постоянные представители 27 стран-участников Евросоюза запустили процедуру оформления нового санкционного списка.