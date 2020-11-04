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16:58   4 Ноября 2020
Политика

Послы ЕС согласовали новые санкции против властей Белоруссии

Послы ЕС согласовали новые санкции против властей Белоруссии

Послы Евросоюза согласовали очередные санкции в отношении Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Известно, что ограничения будут вводиться против белорусского правительства, включая президента республики Александра Лукашенко.

Кроме того, постоянные представители 27 стран-участников Евросоюза запустили процедуру оформления нового санкционного списка.

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