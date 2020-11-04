Анатолий Вассерман оценил вероятность гражданской войны в США после выборов

По мнению политического консультанта Анатолия Вассермана, прямое противостояние республиканцев и демократов закончится не в пользу вторых.

Если американские выборы президента закончатся силовым гражданским противостоянием, то у республиканцев шансов на победу будет значительно больше, заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

Традиционно, среди республиканцев уровень владения оружием куда выше, чем среди демократов — речь идет не только о закупке оружия, но и об умении им пользоваться, уточняет эксперт.

Еще в мае, в самом начале протестов Black Lives Matter (BLM), после гибели Джорджа Флойда, губернаторы-демократы некоторых штатов отказывались отдавать полиции приказ о пресечении беспорядков (такими полномочиями обладают в США именно местные власти, а не федеральные). Решение было неизменным даже в тот момент, когда изначально мирные митинги переросли в ограбление магазинов и сносы исторических памятников.

«Полиция вряд ли станет подавлять протесты против демократов. Просто потому, что демократы полицию последние полгода подставляют со страшной силой. Массовые беспорядки идут именно в тех субъектах Американской Федерации [США, — прим. ред.], где власть под контролем Демократической партии. Происходят эти беспорядки исключительно благодаря тому, что эти самые демократические контролеры, по сути, полностью запрещают полиции принимать силовые меры», — объяснил Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

Демократы надеются, что сразу же после выборов, в случае победы своего ставленника Джо Байдена, полиция немедленно «задавит» все митинги сторонников республиканца Дональда Трампа, если таковые начнутся, отмечает публицист. Но этого не случится.

Американская полиция опасается, что ее опять сделают «козлом отпущения», как в случае с протестами BLM, когда политики Демпартии встали на сторону протестующих и выступили за урезание полицейских полномочий. Вассерман приводит историческую аналогию — СССР к концу своего существования проходил через похожую ситуацию.

«Если вы помните, очень много народу изрядно удивлялось, почему Горбачев не приказал арестовать собравшихся в Беловежской пуще. А дело в том, что он уже тогда не мог отдать такой приказ. Его бы просто никто не послушался. Именно потому, что перед этим он больше года разыгрывал один и тот же спектакль: когда силовики что-то делали, он бил себя пяткой в грудь и заявлял, что не отдавал такого распоряжения, и силовики действуют исключительно на свой страх и риск. И кто же ему после нескольких лет такого явно предательского поведения будет верен и будет выполнять его приказы?»— рассуждает эксперт.

Демократы понимают, что в случае «силового сценария» в США преимущество будет у республиканцев, говорит Вассерман. И все же, вероятнее всего, открытого противостояния не случится. Эксперт уверен, что выборы закончатся относительно мирно.

«И они вряд ли рискнут лезть, как сказано в одном старом анекдоте, «с голой пяткой на шашку». Дело закончится более-менее мирным путем и до массовых силовых акций со стороны демократов не дойдет. А если со стороны демократов не будет таких акций, то республиканцы ничего подобного не устроят — зачем им безобразить после победы?», — заключил публицист.

В США проходят беспрецедентные выборы президента. К 19:30 по московскому времени кандидат от Демпартии Байден и республиканец Трамп идут практически «нога в ногу» — 50,1% и 48,3%, соответственно. Отрыв за демократом, однако Трамп подозревает конкурента в фальсификациях: на графиках подсчетов голосов в ключевых штатах Мичиган и Висконсин наблюдается подозрительный вертикальный рост числа голосов за Байдена. Еще пять часов назад в этих штатах лидировал Трамп.

У Белого дома, тем временем, продолжаются митинги движения Black Lives Matter, протестующих против потенциального переизбрания Трампа. Пару часов назад начались беспорядки: на членов правой организации The Proud Boys, поддерживающих Республиканскую партию, напали с ножом — пострадали три мужчины и женщина. По некоторым данным, нападавшим был активист BLM.

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