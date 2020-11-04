Лавров: Совет Европы закрывает глаза на дискриминацию русских в Прибалтике

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал политику Совета Европы, касательно русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал политику Совета Европы, касательно русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на проблемы, связанные с дискриминацией русскоговорящих людей, проживающих на Украине и в странах Прибалтики.