Политолог Брутер: Трамп проиграет выборы в США

Действующий лидер пригрозил обратиться в Верховный суд, чтобы добиться справедливости при подсчете голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готов обратиться в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Об этом он заявил на выступлении в Белом доме в самый разгар подсчета результатов голосования.

По мнению республиканца, выборная кампания в Америке не обошлась без мошенничества, а потому необходимо добиться справедливости.

«Они [демократы — прим. ред.] знали, что не смогут победить. Поэтому они сказали: “Давайте отправимся в суд”. Я же говорил об этом. С самого первого дня, когда я услышал, что они начнут рассылать бюллетени по почте, я это сказал. Потому что он [Джо Байден] знал, что он не победит. И тогда он отправится в суд», — не сомневается Трамп.

Верховный суд страны лишь однажды вмешивался в президентские выборы в США — в 2000-м году. Тогда пост американского лидера занял Джордж Уокер Буш, а его младшего брата Джеба Буша, губернатора штата Флорида, обвинили в фальсификации. Волевым решением Верховный суд США прервал ручной пересчет голосов во Флориде и удовлетворил просьбу кандидата в президенты.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, на этот раз у Дональда Трампа действительно есть достаточное количество оснований, чтобы попытаться обратиться в суд.

«Во всяком случае, как человек, который использует все шансы всегда последним, он попробует это сделать. Но уже был суд в Пенсильвании, он признал, что никаких нарушений нет. Мне очень сложно сказать, что там может поменяться. Посмотрим», — сказал политолог в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Ранее Верховный суд отклонил прошение республиканцев, продлив срок отправки по почте избирательных бюллетеней в Пенсильвании — одном из колеблющихся штатов, где до самого конца неясен лидер. По мнению Трампа, такое решение позволит незаконно прибавить голоса.

«Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они [демократы] вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени к 04:00 [12:00 мск] и прибавили их к списку [проголосовавших]», — подчеркнул Трамп.

Собеседник издания призвал рассматривать утверждения Трампа о собственной победе, как часть предвыборной кампании. По его словам, действующий лидер хоть и набрал больше голосов, чем ожидалось, но это не дает ему повод надеяться на конечный успех.

«Избиратели-республиканцы лучше ходят на выборы. Это было ясно с самого начала. Эта ветка сценария сработала. Сейчас, по моим данным, он проигрывает 2 млн 600 тыс. голосов. Скорее всего, он проиграет 3,5-4 млн голосов, это очень много, но 4 млн — это меньше, чем он мог бы проиграть. Но у Трампа уже были такие ситуации, давайте подождем окончаний подсчетов, тем более, что демократы это тоже предлагают», — подытожил американист.

Ряд штатов уже объявил, что не возобновит подсчет голосов до четверга. Например, в Неваде продолжат подводить итоги только с 9 утра по Восточному времени, сообщает Еdison research.

В Евросоюзе отказались комментировать президентские выборы в США. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер призвал набраться терпения и довериться властям этой страны в подсчете голосов. Об этом он заявил в среду, 4 ноября, на брифинге в Брюсселе.

«Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС», — сказал он.

По заверению представителей команды Джо Байдена, дело идет к победе демократов. Они уверены в победе в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.