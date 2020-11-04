Политолог Брутер: Трамп проиграет выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готов обратиться в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Об этом он заявил на выступлении в Белом доме в самый разгар подсчета результатов голосования.
По мнению республиканца, выборная кампания в Америке не обошлась без мошенничества, а потому необходимо добиться справедливости.
«Они [демократы — прим. ред.] знали, что не смогут победить. Поэтому они сказали: “Давайте отправимся в суд”. Я же говорил об этом. С самого первого дня, когда я услышал, что они начнут рассылать бюллетени по почте, я это сказал. Потому что он [Джо Байден] знал, что он не победит. И тогда он отправится в суд», — не сомневается Трамп.
Верховный суд страны лишь однажды вмешивался в президентские выборы в США — в 2000-м году. Тогда пост американского лидера занял Джордж Уокер Буш, а его младшего брата Джеба Буша, губернатора штата Флорида, обвинили в фальсификации. Волевым решением Верховный суд США прервал ручной пересчет голосов во Флориде и удовлетворил просьбу кандидата в президенты.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, на этот раз у Дональда Трампа действительно есть достаточное количество оснований, чтобы попытаться обратиться в суд.
«Во всяком случае, как человек, который использует все шансы всегда последним, он попробует это сделать. Но уже был суд в Пенсильвании, он признал, что никаких нарушений нет. Мне очень сложно сказать, что там может поменяться. Посмотрим», — сказал политолог в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».
Ранее Верховный суд отклонил прошение республиканцев, продлив срок отправки по почте избирательных бюллетеней в Пенсильвании — одном из колеблющихся штатов, где до самого конца неясен лидер. По мнению Трампа, такое решение позволит незаконно прибавить голоса.
«Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они [демократы] вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени к 04:00 [12:00 мск] и прибавили их к списку [проголосовавших]», — подчеркнул Трамп.
Собеседник издания призвал рассматривать утверждения Трампа о собственной победе, как часть предвыборной кампании. По его словам, действующий лидер хоть и набрал больше голосов, чем ожидалось, но это не дает ему повод надеяться на конечный успех.
«Избиратели-республиканцы лучше ходят на выборы. Это было ясно с самого начала. Эта ветка сценария сработала. Сейчас, по моим данным, он проигрывает 2 млн 600 тыс. голосов. Скорее всего, он проиграет 3,5-4 млн голосов, это очень много, но 4 млн — это меньше, чем он мог бы проиграть. Но у Трампа уже были такие ситуации, давайте подождем окончаний подсчетов, тем более, что демократы это тоже предлагают», — подытожил американист.
Ряд штатов уже объявил, что не возобновит подсчет голосов до четверга. Например, в Неваде продолжат подводить итоги только с 9 утра по Восточному времени, сообщает Еdison research.
В Евросоюзе отказались комментировать президентские выборы в США. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер призвал набраться терпения и довериться властям этой страны в подсчете голосов. Об этом он заявил в среду, 4 ноября, на брифинге в Брюсселе.
«Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС», — сказал он.
По заверению представителей команды Джо Байдена, дело идет к победе демократов. Они уверены в победе в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.
.@JoeBiden has now pulled into the lead in Michigan and Wisconsin. If his leads hold in all the states where he's currently ahead, he's the next president—regardless of what happens in Pennsylvania and Georgia. https://t.co/V68fZZsuOD— Cameron Joseph (@cam_joseph) November 4, 2020