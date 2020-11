Политолог Брутер: Трамп проиграет выборы в США

Действующий лидер пригрозил обратиться в Верховный суд, чтобы добиться справедливости при подсчете голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готов обратиться в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. Об этом он заявил на выступлении в Белом доме в самый разгар подсчета результатов голосования.

По мнению республиканца, выборная кампания в Америке не обошлась без мошенничества, а потому необходимо добиться справедливости.

Верховный суд страны лишь однажды вмешивался в президентские выборы в США — в 2000-м году. Тогда пост американского лидера занял Джордж Уокер Буш, а его младшего брата Джеба Буша, губернатора штата Флорида, обвинили в фальсификации. Волевым решением Верховный суд США прервал ручной пересчет голосов во Флориде и удовлетворил просьбу кандидата в президенты.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, на этот раз у Дональда Трампа действительно есть достаточное количество оснований, чтобы попытаться обратиться в суд.

Ранее Верховный суд отклонил прошение республиканцев, продлив срок отправки по почте избирательных бюллетеней в Пенсильвании — одном из колеблющихся штатов, где до самого конца неясен лидер. По мнению Трампа, такое решение позволит незаконно прибавить голоса.

Собеседник издания призвал рассматривать утверждения Трампа о собственной победе, как часть предвыборной кампании. По его словам, действующий лидер хоть и набрал больше голосов, чем ожидалось, но это не дает ему повод надеяться на конечный успех.

Ряд штатов уже объявил, что не возобновит подсчет голосов до четверга. Например, в Неваде продолжат подводить итоги только с 9 утра по Восточному времени, сообщает Еdison research.

В Евросоюзе отказались комментировать президентские выборы в США. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер призвал набраться терпения и довериться властям этой страны в подсчете голосов. Об этом он заявил в среду, 4 ноября, на брифинге в Брюсселе.

По заверению представителей команды Джо Байдена, дело идет к победе демократов. Они уверены в победе в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

.@JoeBiden has now pulled into the lead in Michigan and Wisconsin. If his leads hold in all the states where he's currently ahead, he's the next president—regardless of what happens in Pennsylvania and Georgia. https://t.co/V68fZZsuOD