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16:28   4 Ноября 2020
Политика

Путин сообщил, какую цель преследует Россия

Путин сообщил, какую цель преследует Россия

Основная цель России заключается в том, чтобы укрепить себя, а не понравиться кому-то, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с представителями религиозных объединений. Путин комментировал необходимость зафиксировать в Конституции понятие семьи и защиты традиционных ценностей.

Президент объяснил, что имеет в виду духовное укрепление, исходя из того, что уважение к другим приведет к такому же уважительному отношению в обратную сторону. Также он упомянул о законе, который запрещает оскорбление чувств верующих.

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#россия #путин #цель

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