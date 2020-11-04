Путин сообщил, какую цель преследует Россия

Основная цель России заключается в том, чтобы укрепить себя, а не понравиться кому-то, заявил президент РФ Владимир Путин.

Основная цель России заключается в том, чтобы укрепить себя, а не понравиться кому-то, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с представителями религиозных объединений. Путин комментировал необходимость зафиксировать в Конституции понятие семьи и защиты традиционных ценностей.

Президент объяснил, что имеет в виду духовное укрепление, исходя из того, что уважение к другим приведет к такому же уважительному отношению в обратную сторону. Также он упомянул о законе, который запрещает оскорбление чувств верующих.