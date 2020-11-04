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16:19   4 Ноября 2020
Политика

Спецслужбы США не подтвердили хакерские атаки в день выборов

Спецслужбы США не подтвердили хакерские атаки в день выборов

Представитель американских спецслужб прокомментировал уровень кибербезопасности страны в день выборов.

Согласно тексту сообщения, агенты специальных служб не зафиксировали серьезных хакерских атак, которые могли бы повлиять на ход всеобщего голосования в США.

Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

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#сша #выборы #хакеры

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