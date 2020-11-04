Спецслужбы США не подтвердили хакерские атаки в день выборов

Представитель американских спецслужб прокомментировал уровень кибербезопасности страны в день выборов.

Представитель американских спецслужб прокомментировал уровень кибербезопасности страны в день выборов.

Согласно тексту сообщения, агенты специальных служб не зафиксировали серьезных хакерских атак, которые могли бы повлиять на ход всеобщего голосования в США.

Во вторник, 3 ноября, состоялись всеамериканские выборы. На них гражданам США предстояло выбрать, кто будет управлять страной в течение следующих четырех лет.