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16:11   4 Ноября 2020
Общество

Глава ДУМ на встрече с Путиным подчеркнул взаимоуважение между религиями РФ

Глава ДУМ на встрече с Путиным подчеркнул взаимоуважение между религиями РФ

Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин на встрече Путина с лидерами религиозных объединений отметил наличие взаимоуважения между верующими в России.

Проблемы межконфессиональных отношений были подняты во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами религиозных объединений России, проведенной в День народного единства в режиме видеоконференции. Обсуждая недавние акты насилия во Франции, глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин подчеркнул, что таких проблем в России нет. По его словам, в нашей стране представители традиционных религий относятся друг к другу с взаимоуважением.

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#россия #путин #гайнутдин #ДУМ

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