Глава ДУМ на встрече с Путиным подчеркнул взаимоуважение между религиями РФ

Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин на встрече Путина с лидерами религиозных объединений отметил наличие взаимоуважения между верующими в России.

Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин на встрече Путина с лидерами религиозных объединений отметил наличие взаимоуважения между верующими в России.

Проблемы межконфессиональных отношений были подняты во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами религиозных объединений России, проведенной в День народного единства в режиме видеоконференции. Обсуждая недавние акты насилия во Франции, глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин подчеркнул, что таких проблем в России нет. По его словам, в нашей стране представители традиционных религий относятся друг к другу с взаимоуважением.