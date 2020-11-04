16:03 4 Ноября 2020Политика
Путин заявил о контактах с обеими сторонами карабахского конфликта
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Согласно тексту сообщения, Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном по вопросам разрешения кризисной ситуации в регионе. Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся добиться соглашения, которое устроит все стороны. Он также отметил, что разногласия можно было бы решить мирным путем.