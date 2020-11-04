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16:03   4 Ноября 2020
Политика

Путин заявил о контактах с обеими сторонами карабахского конфликта

Путин заявил о контактах с обеими сторонами карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно тексту сообщения, Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном по вопросам разрешения кризисной ситуации в регионе. Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся добиться соглашения, которое устроит все стороны. Он также отметил, что разногласия можно было бы решить мирным путем.

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#путин #карабах #кризис

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