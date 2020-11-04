Проблемы со слухом могут говорить о заражении коронавирусом

Новый симптом коронавируса назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Новый симптом коронавируса назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Одним из симптомов коронавируса нового типа является заложенность ушей. Об этом рассказала заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19", — отметила эксперт в интервью РИА Новости.

Согласно исследованию специалистов Турции, из 172 пациентов у 18% (31 человек) были проблемы со слухом. Заложенность ушей отмечали 12% пациентов, которые переносили COVID-19 в легкой форме.

По заверению эпидемиолога, этот симптом может встречаться также и при ОРВИ. В случае если заложенность не проходит в течение нескольких дней и появляются боли — необходимо сразу же обратиться к врачу.