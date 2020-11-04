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15:58   4 Ноября 2020
Общество

Проблемы со слухом могут говорить о заражении коронавирусом

Проблемы со слухом могут говорить о заражении коронавирусом

Новый симптом коронавируса назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Одним из симптомов коронавируса нового типа является заложенность ушей. Об этом рассказала заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19", — отметила эксперт в интервью РИА Новости.

Согласно исследованию специалистов Турции, из 172 пациентов у 18% (31 человек) были проблемы со слухом. Заложенность ушей отмечали 12% пациентов, которые переносили COVID-19 в легкой форме.

По заверению эпидемиолога, этот симптом может встречаться также и при ОРВИ. В случае если заложенность не проходит в течение нескольких дней и появляются боли — необходимо сразу же обратиться к врачу.

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#слух #симптомы #коронавирус

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