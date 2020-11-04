Байден вплотную приблизился к Трампу в штате Мичиган

Отставание демократа Джо Байдена от кандидата Республиканской партии Дональда Трампа сократилось на 0,3% в колеблющемся штате Мичиган, сообщает телеканал Fox News.

Отставание демократа Джо Байдена от кандидата Республиканской партии Дональда Трампа сократилось на 0,3% в колеблющемся штате Мичиган, сообщает телеканал Fox News.

На данный момент в Мичигане обработано 90% голосов. По предварительным данным, Трамп набирает 49,4%, а Байден — 49,1%. Ранее у представителя республиканцев было более существенное преимущество перед кандидатом от Демократической партии.

Мичиган считается одним из колеблющихся штатов, где до последнего отсутствует определенность того, какой кандидат окажется популярнее у избирателей. В случае победы в штате кандидат получает 16 голосов выборщиков. Для того, чтобы стать президентом, политику необходимо набрать 270 голосов.